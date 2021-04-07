شكرا لقرائتكم خبر عن السقا ومحمد سامى فى استوديو تامر حسنى بكواليس تسجيل تتر"نسل الأغراب"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أحمد السقا جمهوره ومتابعيه بفيديو جديد يجمعه مع النجم تامر حسني والمخرج محمد سامي، في كواليس تسجيل تتر مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر عرضه شهر رمضان المقبل، وظهر الثلاثي في استديو تامر حسني لتسجيل الأغنية.



السقا ومحمد سامي وتامر حسني



تسجيل تتر نسل الاغراب

وعلق أحمد السقا، علي الفيديو عبر حسابه قائلا :"النهاردة الصبح في الاستديو عند أخويا و صديقي تامر حسني أنا ومحمد سامي، سمعنا أجمل تتريا رب يعجبكم زي ما عجبنا، مش غريبه عليك يا تيمو".

وكان النجم تامر حسنى قدعبرعن سعادته بعد إعلان المخرج محمد سامى، غناء نجم الجيل لتتر المسلسل "نسر الأغراب"، وكتب تامر فى تدوينه عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "يا حبيبى يا محمد يا متربى يا أصيل أنا اللى طول عمرى بفتخر إنى قدمتك واكتشفت مخرج عظيم زيك.. بعون الله صاحب أكبر نجاح لكل موسم من أيام مسلسل آدم لـ إن شاء الله نسل الأغراب وكل اللى جاى"، وتابع: "مهما كبرت يا محمد هيفضل اسمك على تليفونى ابنى.. ربنا ينجحك ويفرح قلبك يا حبيبى بكل شغلك".

جدير بالذكر، أن مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.