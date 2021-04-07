شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش فى أول ظهور له بعد إخلاء سبيله بكفالة وتشميع مطعمه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش متابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بفيديو قصير له من الجيم، فى أول ظهور له بعد إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه وتشميع مطعمه بعدما تبين مخالفته وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل، وعلق على الفيديو قائلا "الحمدلله وقدر الله وما شاء فعل".



حسن شاكوش

وفي رسالته لجمهوره قال بالفيديو "حبايبى بطمنكم وبقولكم أنا الحمد لله كويس وبشكر كل الناس وكل أخواتى اللى سألوا عليا وبتأسفلكم مكنتش عارف أرد والحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. وإن شاء الله كل اللى جاى حلو".

وكانت نيابة مدينة نصر قررت إخلاء سبيل 10 أشخاص بكفالة ألف جنيه فى واقعة اتهام المطرب حسن شاكوش بافتتاح كافيه غير مصرح بتشغيله، كما أمرت النيابة بالاستعلام من حى مدينة نصر، بصدور قرار بالترخيص الكافيه من عدمه.

وأكد مصدر أمنى، أن الأجهزة الأمنية أغلقت "كوفى شوب"، مملوك لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما تبين مخالفته وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل.

وقال المصدر إن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من الأهالى بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش “كوفى شوب"، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكوفى شوب، وبالفحص تبين مخالفته وعدم حصوله على تراخيص، كما أنه خالف القانون من خلال استحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها.