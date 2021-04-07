شكرا لقرائتكم خبر عن شُبهت بـ زينات صدقى ومبتحبش الراجل النكدى.. عيد ميلاد إيمان السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة الكوميدية إيمان السيد، اليوم الأربعاء بعيد ميلادها، حيث أنها من مواليد 7 إبريل 1980، درست الحقوق بجامعة عين شمس وشاركت فى مسرح الجامعة فى عدة عروض ونالت جائزة أفضل ممثلة على مستوى الجامعات لدورها في مسرحية سكة السلامة عام 2001، وتلقت تعليمها الفني فى استديو مركز الإبداع.

شبه زينات صدقى

وكشفت الفنانة إيمان السيد، في أحد البرامج التلفزيونية عن أسباب تشبيهها بالفنانة زينات صدقي، قائلة: "من بداية ما ظهرت كانوا بيشبهوني بالفنانة زينات صدقي، دي حاجة تشرفني، ولو قدرت أن الناس تحبني ربع الحب اللي عندها فتعتبر حاجة عظيمة، وأحب يبقى عندي لوني واعتقد الحمد لله عملت كده وكل حاجتها معلمة مع الناس لحد دلوقتي رغم السنين.

مواصفات فارس أحلامها

كما كشفت إيمان السيد عن مواصفات فارس أحلامها، مضيفه أن الزواج ليس هدفها فى الحياة، وقالت إيمان في لقاء تليفزيونى: "قعدت في الكوشة كتير في التصوير وفى الحقيقة من زمان مش ده هدفى في الحياة أوى ومعنديش مشكلة في الوقت، ووقت انى أحس إن ده البنى آدم اللى مستعدة أكمل معاه باقية حياتى".

وتابعت: "ومبقاش في صفات معينة كل ما الواحد بيكبر تفكيره بيختلف وأهم حاجة في المواصفات يكون تفكيرنا قريب من بعض يكون إنسان كويس والراحة النفسية ومبحبش النكدى ومش شرط يكون كوميدى، ودائما بقول لو دمك خفيف متعرضش إرادة ربنا وطول ما اللى قدامى إنسان حقيقى وعلى طبيعته بيوصل لقلب".



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إيمان السيد