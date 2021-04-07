"من غير أي استثناء".. رامي جمال يعلن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان رامي جمال، صباح اليوم الأربعاء، عن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وكتب جمال، عبر حسابه بموقع "تويتر": "بصفتي واحد من أصحاب الأمراض المزمنة والمناعية، أخدت امبارح الجرعة الأولى من لقاح كورونا، والله من غير ما أعمل أي استثناء فعلا".

أضاف: "شكرا وزارة الصحة المصرية.. شكرا للدولة المصرية.. شكرا كل أطباء وتمريض مصر عموما ومركز القطامية خصوصا.. ربنا يحفظكم وينفع بيكم".

وكان رامي جمال أعلن عن تقديمه تتر مسلسل "بين السما والأرض" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر جمال، بوستر المسلسل عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "أول تتر بصوتي إن شاء الله لمسلسل بين السما والأرض.. من إنتاج سينرجي، وبطولة مجموعة من أهم نجوم مصر والوطن العربي وإخراج المخرج العبقري محمد العدل.. أغنية (ممثلين) كلمات نور الدين محمد، ألحان أخويا الشاطر أحمد العدل، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.. وعد هتبسطكم إن شاء الله".