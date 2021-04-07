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إصابة زوج ياسمين صبري أحمد أبو هشيمة بفيروس كورونا

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - إصابة زوج ياسمين صبري أحمد أبو هشيمة بفيروس كورونا

الأربعاء 7 أبريل 2021

أكدت مصادر مقربة من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة إصابته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، وذلك بعدما أجرى مسحة طبية تثبت إيجابيتها وتعرضه للإصابة.

 

وبحسب موقع "إرم نيوز"، قالت المصادر، إن أبو هشيمة غادر منزل الزوجية وقرر الإقامة في مكان آخر يمتلكه، ليكون بمعزل عن أسرته.

 

وأضافت المصادر أن الفنانة المصرية ياسمين صبري زوجة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تعيش حالة من القلق حيث أجرت مسحة طبية ولكنها تنتظر ظهور النتيجة مساء غد الأربعاء، فيما أجرت أسرة أبو هشيمة مسحات طبية من باب الاطمئنان.

 

ونوهت المصادر إلى أن ياسمين صبري، عزلت نفسها كونها مخالطة مباشرة لزوجها لكنها لا تتواجد في ذات محل إقامته الحالية حيث بدأت بمباشرة البروتوكول العلاجي تحسبا لإيجابية النتيجة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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