خالد يوسف يشن هجوما على زاهي حواس.. ما علاقة محمد رمضان؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دافع المخرج المصري خالد يوسف عن مسلسل "الملك"، مؤكدا أن الفن يعتمد على الخيال، وليست مهمته التوثيق والتأريخ.

وقال يوسف خلال مداخلة مع الإعلامي جمال عنايت، والإعلامية بثينة توكل في برنامج "القاهرة اليوم": "النقد هو الضلع الثالث في مثلث الإبداع، وأرفض منع مسلسل الملك الذي يتناول قصة الملك أحمس".

وتابع يوسف: "صناع العمل وضعوا أنفسهم في مأزق، عندما قالوا إحنا قاصدين الدقة التاريخية، ولم يتوخوا الدقة في الشكل، القصة خيالية كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ، إذن أنت من الأصل مستند لخيال، كان يجب عليهم لتفادي الأمر الاعتراف بأن العمل مستوحى وبعيد عن التأريخ الحقيقي للشخصية".

وعن رأي عالم الآثار الدكتور زاهي حواس في أن الفنان محمد رمضان هو الأقرب من حيث الملامح لأداء دور أحمس، قال: "الدكتور زاهي حواس صديقي، لكن لو ده رأيه يروح يتعلم الإخراج ويجيب محمد رمضان".

وأضاف يوسف: "مش من حق حد يقول للمخرج أنا شايف مين، المخرج بتاعنا شايف الأستاذ عمرو يوسف.. لازم يحترم اختياره.. إحنا نحكم على العمل كجمهور في الآخر، نشوفه ونرفضه، أو أنا كواحد من الناس أكتب بوست ناقد وناقم على حاجات بعد ما أشوف العمل، من حقنا ساعتها توجيه النقد لأن العمل أصبح في متناولنا ونستطيع الحكم على مستواه من كل الزوايا".





يذكر أن المخرج المصري عمرو سلامة دشن وسم "#نتفرج_بعدها_نحكم"، رفضا لقرار وقف تصوير مسلسل "الملك" بعد انتقادات تتعلق بأخطاء تاريخية.

وزاد الوسم حدة الخلاف بين فنانين مصريين، ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وانقسم نجوم الفن إلى فريقين الأول مؤيد لقرار الشركة المنتجة بوقف التصوير ومراجعة المسلسل تاريخيا، والثاني رافض لقرار وقف التصوير بحجة أن المسلسل عمل درامي وليس وثائقيا أو تاريخيا.

وشارك عدد كبير من الفنانين في تأييد حملة عمرو سلامة في مقدمتهم دينا الشربيني، ولقاء الخميسي، وريم مصطفى، وإنجي المقدم، ومحمد عبدالرحمن، وأحمد فهمي، وأحمد داود، وتامر حبيب, والشاعر أيمن بهجت قمر.