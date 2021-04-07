شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر ضيفة شرف الحلقة الأولى فى "نجيب زاهى زركش" مع يحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة هالة فاخر كضيفة شرف في مسلسل "نجيب زاهى زركش" أمام النجم يحيى الفخرانى والمقرر عرضه حصرياً على قناة ON خلال شهر رمضان المقبل، حيث تظهر هالة فاخر في الحلقة الأولى فقط من العمل بدور زوجة يحيى الفخرانى.



هالة فاخر

مسلسل نجيب زاهى زركش" بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

ويعود يحيى الفخرانى بمسلسل "نجيب زاهى زركش" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بالحجم العائلى" عام 2018، حيث انشغل على مدار العامين الماضيين بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.

وتصور هالة فاخر حالياً دورها في مسلسل "أحسن أب" تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى المقرر عرضه على قناة الحياة في شهر رمضان، وهو بطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، ويعرض في 15 حلقة.