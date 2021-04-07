ياسمين صبري تعاقب ممثلا أردنيا.. ماذا فعل؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل الأردني عمر زوربا عن مدى حبه الشديد للنجمة المصرية ياسمين صبري، وإصراره على تسمية مسلسله الجديد على اسمها.

وقال عمر زوريا في مقابلة مع برنامج (ET) بالعربي على قناة "إم بي سي"، إنه متيم بها، ويعلق صورها في غرفته، ويتابع حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بشغف كبير.



وأوضح زوربا أن ياسمين صبري عاقبته بالحظر من حساباتها على مواقع التواصل، بسبب تعليقاته الكثيرة وحرصه الدائم على إبداء إعجابه بها، ولكنه فوجئ بأن الحظر قد انتهى منذ فترة قصيرة ففرح بشدة، مشيرًا إلى أنه تخيل أنها ذهبت لقائمة المحظورين بحسابها واختارت اسمه خصيصًا لتزيل عنه الحظر، برغم معرفته أن الحظر ينتهي تلقائيا بعد مرور عامين.

وأكد عمر زوريا خلال المقابلة أن مسلسله الجديد الذي يحمل اسم"ياسمين وصبري" سيعرض في شهر رمضان 2021.

يذكر أن ياسمين صبري تغيب عن موسم رمضان 2021 الدرامي، وكان آخر أعمالها على شاشة التلفزيون مسلسل"فرصة تانية" من إخراج مرقس عادل، وتأليف محمد سيد بشير، وشاركها البطولة أحمد مجدي وأيتن عامر.



