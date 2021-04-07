عمل مع يسرا وعادل إمام.. مخرج مصري شهير يضطر للعمل سائقا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الكاتب المصري مصطفى الكيلاني عن تعرض المخرج أمير شاكر لضائقة مالية في السنوات الأخيرة.

وأكد أن هذا الأمر دفعه للعمل سائقا على سيارة "أوبر"، حتى يتمكن من الإنفاق على بيته وأولاده.

وكتب الكيلاني عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "أمير شاكر الفنان الكبير والمخرج المنفذ لعشرات الأفلام، واحد من أنجح وأشطر مساعدي الإخراج في مصر، قابلته في المرور وأنا بجدد رخصة عربيتي من شهرين، أمير شاكر بيشتغل كابتن أوبر علشان يصرف على بيته وعياله".





وواصل الكيلاني: "أنا في بداية الألفية شفت بعيني نجوم كبار دلوقت كانوا وقتها يتمنوا نظرة رضا من أمير، وإنه يختارهم يعملوا دور".

تابع: "ولما بقوا نجوم وإحنا كتبنا على السوشيال ميديا عن ظروف أمير شاكر، وإنه محدش بيشغله رغم شطارته، مفيش واحد منهم فكر يرجعه للشغل في فيلمه أو مسلسله، ياريت محدش يتكلم عن قطع الأرزاق، علشان الشاطرين قاعدين في البيوت بسبب نفسنة البعض وقطعهم للأرزاق، اللي عاوز يشوف أمير يرجع لمشهد الطيارة في فيلم حرامية في تايلاند".

يذكر أن أمير شاكر شارك في أكثر من 50 عملا فنيا، إذ عمل مخرجا منفذا في مسلسل (فرقة ناجي عطالله) بطولة الزعيم عادل إمام، وتولى العمل أيضا في عدد من أعمال النجمة يسرا ومنها مسلسل "أحلام عادية" ومسلسل "أين قلبي".

وشارك بالتمثيل في عدة تجارب منها فيلم"حرامية في تايلاند" حيث ظهر في مشهد بجوار ماجد الكدواني.