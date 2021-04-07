إصابة أحمد أبو هشيمة بفيروس كورونا.. وياسمين صبري في العزل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام عن إصابة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، زوج الفنانة ياسمين صبري، بفيروس كورونا.

وكان أبو هشيمة قد أجرى مسحة طبية من أجل الاطمئنان على حالتة الصحية، وجاءت نتيجة المسحة إيجابية، الأمر الذي دفعه لتطبيق بروتوكول العلاج، وعزل نفسه بعيدا عن كل أفراد أسرته.

وأفادت مصادر أن ياسمين صبري تعيش حالة من القلق الشديد، بعدما ترك زوجها منزل الزوجية لتطبيق برنامج العلاج، كما أنها قامت بعمل مسحة طبية، الاثنين الماضي، وتنتظر نتيجتها مساء اليوم.

وخوفا على المقربين منها قامت ياسمين صبري بعزل نفسها، لكونها أقرب المخالطين لزوجها أحمد أبو هشيمة، وهناك احتمال كبير أن تكون مصابة بالفيروس.

يذكر أن ياسمين صبري كانت قد صرحت في مقابلة تليفزيونية بأنها لا تبالغ في مخاوفها من أي شيء، وأن أجمل شيء حدث لها في ظل جائحة كورونا هو زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.