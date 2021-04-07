شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى رحيل الفنانة ناهد شريف.. توفيت بالسرطان وزوجها الثانى فنان شهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل الفنانة ناهد شريف، التي رحلت عن عالمنا يوم 7 إبريل 1981، بسبب مضاعفات سرطان الثدي الذي ظلت تعاني منه لمدة عامين، حيث ولدت في مدينة الاسكندرية عام 1942، اسمها الحقيقي سميحة محمد زكي النيال، واكتشف موهبتها المخرج حسين حلمي المهندس بعد أن تعرف عليها عن طريق الممثلة زبيدة ثروت.

ارتبط اسمها دائما بالإغراء والإثارة ويرجع ذلك لما قدمته خلال مشوارها السينمائى من أفلام وصفت بالأجرأ فى تاريخ السينما المصرية، ومن أفلامها: "عندما يسقط الجسد، الولد الغبي، رجب فوق صفيح ساخن، أحلى أيام العمر، سأكتب اسمك على الرمال".

تزوجت المرة الأولى من المخرج حسين حلمى الذى اكتشفها فى بداية مشوارها الفنى، أما المرة الثانية فكانت من نصيب الفنان كمال الشناوى، الذى تزوجها سرًا لأنه كان متزوجًا فى نفس الوقت، ووافقت ناهد بالفعل حتى عاشت معه 6 سنوات، وتملكها الملل من وضعها كزوجة ثانية لتطلب منه الطلاق.

أما زواجها الثالث والأخير فكان زواج مدنيًا من الفنان اللبنانى إدوار جرجيان، ورحلت في 7 إبريل 1981، بعد معاناة مع السرطان لمدة 5 سنوات، وكتبت وصيتها بأن تتولى شقيقتها الكبرى تربية ابنتها التي كانت وقتها في الرابعة من عمرها.



ناهد شريف 2