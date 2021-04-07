بعد مشاركتها في احتفالية نقل المومياوات الملكية.. نيللي كريم تكشف عن أمنية تحققت

محمد اسماعيل - القاهرة - أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارة.

وكشفت نيللي عن أمنية تحققت لها من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج MBCTrending، إذ قالت: "من 3 سنين كان عندي أمنية عمل فيلم حتشبسوت، وبدأت أدور عن الإسكريبت والأفلام الوثائقية، وكان حظي حلو وقابلت دكتور زاهي حواس واتكلمنا بصراحة الجلسة مع ممتعة لأنه يحكي لك عن أدق تفاصيل تفاصيل الشخصية من خلال الحاجات اللي يعرفها".

وأضافت: "حظي كان حلو لما طلبوا مني أتكلم عن حتشبسوت، وبشكل ما أمنيتي اتحققت، ولما وصلت معبد حتشبسوت الدنيا كانت ليل، وأنا لوحدي، والمعبد كبير قوي، ومافيش غير الكاميرات قدامي، بتحس برهبة، أنا المسؤولة عن المعبد لمدة الثواني دي، علشان أتكلم عليه بشكل يليق بالمعبد، يليق بالثقافة والحضارة، ويليق بالملكة حتشبسوت."

وشاركت نيللي كريم في الموكب الملكي لنقل المومياوات من المتحف المصري لمتحف الحضارة، وقدمت بثا مباشرا من أكبر مبنى أثري للملكة حتشبسوت.