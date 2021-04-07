شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "ولاد البلد" فى أرمنت بمحافظة الأقصر ضمن برنامج مسرح المواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن برنامج مسرح المواجهة والتجوال الذي وضعته وزارة الثقافة في خروج العروض المسرحية التي تنتجها إلي كل محافظات مصر، يعرض حاليا بمحافظة الأقصر بالمدرسة الجديدة الابتدائية بالغرز بحاجر أرمنت مسرحية "ولاد البلد" للمخرج محمد الشرقاوي .

والعرض بطولة أحمد الرمادي، وليد الفوللي ، ياسر الرفاعي، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد ، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.

برنامج مسرح "المواجهة" التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع الإنتاج الثقافي، يشمل 14 محافظة ، وذلك اتساقًا مع اتجاه الدولة للوصول إلى العمق المصري ، فتقدم العروض بالمراكز والقرى والنجوع، وبتعاون ودعم كبير من العديد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظات.