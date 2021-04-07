شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم كمال: قدمت مشهد فى"الاختيار 2" فتحول لدور بسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب إبراهيم كمال في مسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي والذي سيعرض ضمن الموسم الدرامي في شهر رمضان 2021 حصرياً على قناة ON.

وقال إبراهيم كمال الطالب بالمعهد العالي للفنون المسرحية لليوم السابع: "سعيد جدا بالعمل مع المخرج بيتر ميمي لأنه مخرج شاطر ومنصف جدا، رشحت للعمل بالمسلسل في مشهد واحد فقط وكنت " زعلان " إني أصور مشهد واحد فقط في مثل هذا العمل الملحمي، ولكن بعد ما انتهيت من التصوير وجدت المخرج يثني علي أدائي وبعد مرور يومين تلقيت اتصال من مساعد المخرج إبراهيم فرج وأخبرني أن هناك مفاجأة لي في المسلسل وهي أن المشهد تحول لدور" بسام " الذي سيراه المشاهدين في رمضان .

وأضاف إبراهيم: "من أكتر الأشياء التي اسعدتني أنني كنت اصور مشاهدي أمام النجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبعد انتهاء تصوير مشاهدي معهما وجدت الفنان كريم عبد العزيز يناديني ويحتضنني ويقول لي : أنت ممثل شاطر وليك مستقبل .

مسلسل "نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.