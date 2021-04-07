محمد الفلاح - اعتذار علني من أصالة إلى أنغام.. والفنانة المصرية ترد

الأربعاء 7 أبريل 2021

في مفاجأة فنية من العيار الثقيل، نشرت الفنانة السورية، أصالة نصري، صورة لأنغام مع أولادها عبر حسابها على "إنستجرام"، مع اعتذار علني لتنهي خلافا استمر نحو العامين.



وكتبت مساء الثلاثاء، "بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عن ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبدالرحمن على اللي صار.. لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر ..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض.. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة)".

أتى ذلك، بعد عدة تلميحات من أصالة حول رغبتها بالصلح وعودة المياه لمجاريها مع صاحبة "هيبة ملك".

بدورها، ردت أنغام على أصالة بإعادة نشر اعتذار الأخيرة، وكتبت على حسابها في "انستجرام"، "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الإعتذار وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير إني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".

زواج وخراب بيوت

وبدأت قصة الخلاف بين الثنائي الفني الذي جمعتهما علاقة صداقة، بإعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنه شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، وذلك في مطلع العام الماضي، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى.

وقالت أصالة في تصريحات إعلامية، إنها لم تكن تعرف القدر الذي تستحقه أنغام من مشاعر الصداقة التي جمعتهما، حيث أكدت خلال حديثها أن إعلام خبر الزواج أزعجها كثيرًا، كما أوضحت أنها لم تعاتبها بشأن هذا الأمر واكتفت فقط بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أضافت أن علاقتها بأنغام كانت تصل إلى حد الأخوة، لذلك شعرت بالغدر، واصفة ما حدث بـ "خراب البيوت"، مشيرة إلى أن بعد هذا الموقف لن تعود العلاقة كما كانت سابقًا.

في حين، علقت أنغام على طبيعة علاقتها بأصالة أثناء ظهورها مع زوجها في برنامج تلفزيوني مع نيشان، قائلة إنها لم تكن صداقة بل كانت زمالة عمل، مضيفة أن أصالة كانت من الممكن أن تتعامل مع الأمر بشكل شخصي من خلال التحدث إليها بشأن بعض الأمور الشخصية، لكن أنغام لم تكن كذلك، وعن حالة الحب التي كانا يظهرانها من خلال تدويناتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، فقالت إن أصالة تمتلك أسلوبا يتميز بالمبالغة في وصف المشاعر مما جعل البعض يعتقد أن صداقتهما قوية، فيما أشار أحمد إبرهيم إلى أن علاقة زوجته بأصالة كانت متوترة من قبل إعلان الزواج.