المحكمة العليا تبطل قضية رفعها مغردو تويتر ضدّ الرئيس ترامب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: رفضت المحكمة العليا الأميركية يوم الاثنين القضية القضائية الّتي استهدفت الرئيس السابق دونالد ترامب لحجبه منتقديه على حسابه على موقع تويتر أثناء ولايته.

تم رفع القضية ضدّ ترامب للمرة الأولى في عام 2017، بحيث زُعم أن حساب ترامب على موقع تويتر كان “منتدى عاماً” من مسؤول حكومي، وبالتالي فإن حظر المغردين على أساس وجهات نظرهم ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي.

ومن جهتها، حكمت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية ضدّ ترامب وأجبرت الرئيس على رفع الحظر عن منتقديه. وكان ترامب قد طلب من المحكمة الاستماع إلى القضية قبل مغادرته منصبه، لكنه أشار بعد ذلك إلى أن على المحكمة رفض القضية باعتبارها موضع نقاش قبل تنصيب الرئيس جو بايدن.

وقضت المحكمة العليا بضرورة إعادة القضية إلى الدائرة الثانية، وثم رفضها باعتبارها غير نقاشية هناك، وهو ما دافع عنه محامو ترامب من خلال التأكيد على أن قرار الرئيس بمنع الردود من حسابات تويتر الفردية وحظر مستخدمين كان مسموحاً به من قبل أي مستخدم على تويتر، وبالتالي كان خياراً شخصياً.