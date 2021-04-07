الملكة إليزابيث تسمح لميغان ماركل بالعودة إلى مسيرتها التمثيلية.. بشرط!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: سمحت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بحسب الكاتب أندرو مورتن، لدوقة ساكس ميغان ماركل في مواصلة مسيرتها التمثيلية، بمجرد أن تبتعد نهائياً عن واجباتها الملكية.

قدم أندرو مورتن، الّذي كتب “قصة الأميرة ديانا الحقيقية” في عام 1992، وهو كناية عن سيرتها الذاتية، ادعاءاً في البودكاست الخاص به تحت عنوان Royally Obsessed، موضحاً أن الأمير هاري وميغان ماركل قد مُنحا “فرصة التوجه إلى أي مسار يحلو لهما” بعد أن أعربا عن رغبتهما بالانسحاب من تأدية واجباتهما الملكية المفروضة.

وتابع مورتون في البودكاست: “إنصافاً للعائلة المالكة، وإنصافاً للملكة، فقد أعطيت لهما هذه الفرصة لاختيار مسارهما الخاصّ. كما أعطت الملكة الخيار لميغان، في حال لم ترغب في تأدية الواجبات الملكية الكاملة، أن تكون ضيفة العائلة وتواصل مسيرتها التمثيلية”.

ويُذكر أن الأمير هاري والدوقة ميغان ماركل قد أعلنا عن قرارهما بالتراجع عن أدوارهما ضمن العائلة المالكة في كانون الثاني 2020.

وبالتالي، تخلّت ميغان ماركل عن دورها في المسلسل الدرامي Suits، بعد فترة وجيزة من تسرب أخبار مواعدتها للأمير هاري في عام 2016.