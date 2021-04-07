“يوتيوب كيدز” العربي يصل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت يوتيوب التابعة لشركة غوغل يوم الاثنين إطلاق تطبيق يوتيوب كيدز باللغة العربية في 15 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يشار إلى أن يوتيوب كيدز هو تطبيق مستقل لمشاهدة التسجيلات المصورة يقدم محتوى متنوعا للأطفال دون سن الثالثة عشرة ويوفر مجموعة من أدوات الإدارة والرقابة الأبوية سهلة الاستخدام لتمكين كل عائلة من اختيار الإعدادات التي تناسب أبناءها.

كما يعد “وقت الشاشة” أبرز أدوات هذا التطبيق والذي يتيح للوالدين إمكانية تحديد المدة المسموح بها لأطفالهم بمشاهدة الفيديوهات.

رقابة أبوية

من جهته، قال طارق عبدالله المدير الإقليمي للتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة غوغل في بيان: “يساعد تطبيق يوتيوب كيدز كل أسرة على الاستجابة لاهتمامات وفضول أطفالها مع توفير مجموعة من أدوات الرقابة الأبوية للحصول على تجربة خاصة تلبي احتياجات العائلة”.

ولفت عبدالله إلى أن التطبيق يشمل محتوى من البرامج والقنوات التعليمية والأغاني الأكثر شعبية لدى الأطفال في المنطقة مثل النسخة العربية من البرنامج الأميركي “أهلا سمسم” ومسلسل الكارتون الإماراتي “منصور” وقناة “الاسكوله” التعليمية المصرية.

إلى ذلك يتوفر تطبيق يوتيوب حول العالم بلغات مختلفة منها الإنجليزية والفرنسية ويمكن تحميله للأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وآي.أو.إس.