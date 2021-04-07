شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الهدية" المرشح للأوسكار في مواجهة 4 أفلام مصرية بالسويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان مالمو للسينما العربية في السويد منافسة قوية بين العديد من الأفلام، حيث ينافس الفيلم الفلسطيني "الهدية" المرشح لجائزة الأوسكار علي جوائز مهرجان مالمو، وبذلك يكون الفيلم في مواجهة 4 أفلام مصرية وهي فيلم "توك توك" إخراج محمد خضر، و"الحد الساعة خمسة" إخراج شريف البنداري، و"الخد الآخر" من إخراج ساندرو كنعان.

ويشارك أيضا فيلم "ستاشر" من إخراج سامح علاء وإنتاج مشترك بين (مصر، فرنسا، بلجيكا)، وهو الفيلم الذي فاز بجائزة السعفة الذهبية كأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ73، إضافة لفوزه بجائزة نجمة الجونة 2020، وهو من كتابة محمد فوزي وبطولة سيف حميدة.

ويحكى فيلم "ستاشر" قصة حياة شاب "16 عامًا" يخوض رحلة لتوديع شخص عزيز عليه، والعرض الأول للفيلم كان فى الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى الدولى، حصل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، وتم تصويره في القاهرة فى حي السكاكيني لمدة يومين، وتكلفة الفيلم كانت 200 ألف جنيه.

وتضم قائمة الأفلام المتنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة كل من فيلم "أميجدالا" من إخراج دانا عبد الصمد وفيلم "برج الصمت"، من إخراج محمد عواض وفيلم "حاجز" من إخراج داليا نمليش، وفيلم "حفة تمر" من إخراج هاشم حسن من إنتاج السودان، وفيلم "الحمام" من إخراج أنيسة داود من إنتاج تونس، وفيلم "حياة" من إخراج ميرفت مدني كمون من إنتاج تونس.

وأيضاً فيلم "الخمار الأسود" من إخراج ايه جيه آل ثاني، وفيلم "الست" من إخراج سوزانا ميرغني من إنتاج السودان، وفيلم "سهرة مع ليلي" من إخراج هيا الغانم من إنتاج الكويت، وفيلم "شرائط ذاوية" من إخراج ريدا فنيش وإنتاج لبنان، وفيلم "عايشة" إخراج زكريا نوري من إنتاج المغرب، وفيلم "الهدية" من إخراج فرح نابلسي من إنتاج فلسطين وينافس علي جائزة الأوسكار، إضافة إلي فيلم "هيمنغواي" من إخراج غيث وليث العدوان من إنتاج الأردن.