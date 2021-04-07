بكلمات مؤثرة.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة إيمي طلعت زكريا رسالة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي رحل عن عالمنا 8 أكتوبر الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية.

ونشرت إيمي صورة تجمعها بوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مات أبي ولم يمت بداخلي، سيظل حبيبي الأول وبطل رواياتي إلى أن ألقاه، رحمك الله يا أبي أنت وأمواتنا جميعا".

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكي.