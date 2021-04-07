شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاتها.. ناهد شريف ضحية عمليات التجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل الفنانة ناهد شريف، التى رحلت عن عالمنا يوم 7 أبريل عام 1981، بسبب مضاعفات سرطان الثدى، وكانت الفنانة ناهد شريف ضحية لعمليات التجميل، التى تسببت فى إصاباتها بالسرطان الثدى، ففى عام 1973 أجرت عملية تجميل وبعد فترة من العملية أصيبت بأعراض صحية غامضة وبعد عدّة فحوصات تبين أنها أصيبت بسرطان الثدى، وانتشر فى باقى جسدها، وسافرت إلى لندن وباريس للعلاج لكن بدون فائدة.

وسافرت إلى السويد وأجرت عملية جراحية ناجحة ثم عادت إلى مصر، لكن تدهورت صحتها مرة أخرى فسافرت إلى لندن وأبلغها الأطباء بضرورة إجراء جراحة، فاضطرت للعمل وتكثيف نشاطها من أجل استكمال رحلة العلاج، وبعد قضائها 4 أشهر للعلاج فى لندن رأى الأطباء أن عودتها إلى القاهرة قد تفيد حالتها النفسية خاصة مع التأكد من استحالة شفائها، وبالفعل عادت وأكملت دورها فى فيلم "مرسى فوق مرسى تحت" لكنها لم تستطع استكماله واشتد عليها المرض، حتى رحلت فى 7 إبريل 1981، بعد معاناة مع السرطان الثدى.

ناهد شريف