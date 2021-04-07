شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة حبايبنا تطرب مشاهدى "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدى بأغانى رمضان والزمن الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل أعضاء فرقة "حبايبنا" ضيوفا مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، في سهرة غنائية عن الزمن الجميل والأمسيات الرمضانية احتفالا بالشهر الكريم، حيث بدأت الفرقة بأغنية "أهلا رمضان".



فاطمة عادل وشروق حسن

وقال ماجد سليمان عازف العود ومؤسس الفرفة: "الفرقة لا تغنى الأغانى التراثية بشكل كبير ولكن تركيزنا بالشغل على فكرة حبايبنا وهى الأغانى اللى بنحبها من أغانى الزمن الجميل والمطربين والشعراء والملحنين اللى بنحبهم فبنحاول دايما ندور جوا تاريخنا الغنائى ونشوف الأغانى الغير مستهلكة.



ماجد سليمان وباسم وديع

وقالت المطربة فاطمة عادل: "لا أستطيع الاستغناء عن الفرقة لأنى متمسكة بالأغانى التراثية والشعبية، ولكن أحيانا بشتغل لوحدى في حاجات لو معمول في مسلسل مثلا، وكمان بشتغل في حاجات تبع المركز القومى للمسرح"، فيما قالت المطربة شروق حسن: "أنا معملتش حاجة لسه بعيد عن الفرقة لأنى لسه جديدة معهم".



شروق حسن

وقال المطرب باسم وديع: "اشتغلت في بدايتى وعملت أول حاجات ليا في فيلم شقة في مصر الجديدة مع المخرج محمد خان، وتوالت الأعمال واشتغلت مع عمار الشريعى، وكمان عملت أغانى شيخ العرب همام وكمان قدمت أغانى في مسلسل يونس ولد فضة".



فرقة حبايبنا

وبسؤالهم على المهرجانات الشعبية، قالت المطربة شروق حسن: "أنا متربية على الأغانى القديمة ولكن هي ليها وقتها برده"، وهو ما أكدته المطربة فاطمة عادل قائلة: "أنا بسمع أغانى قديمة أوى وكمان كنت بعمل أغانى سيد درويش في الأوبرا وبحب المطربة انغام أوى، ولكن أحيانا بسمع المهرجانات في الأفراخ وهو إيقاع مرتبط بمود محدد".



فاطمة عادل

وقدموا خلال الحلقة عدد من أغنيات الزمن الجميل التي أطربوا بها مشاهدين قناة ON، منها "مصر ياما يا بهية"، "بوابة الحلوانى"، "حلة ضفايرك"، موال "باب الخلق"، "حبك شمعة"، واختتموا الحلقة بأغنية "اهو جيه يا ولاد" استعدادا لشهر رمضان الكريم.