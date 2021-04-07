إيمان العاصي في الجيم ونوال الزغبي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، خلال تدريباتها الرياضية من داخل "الجيم".

بوسي

نشرت المطربة بوسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق من أحدث جلسة تصوير.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة لها ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان جذاب أنيق.

قمر

نشرت المطربة اللبنانية قمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ وجذاب.

كارلا حداد

نشرت المذيعة اللبنانية كارلا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان جذاب، حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

ميار الغيطي

نشرت الفنانة ميار الغيطي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود انيقًا.

سامو زين

نشر المطرب سامو زين صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وسط الزهور.

ليلى أحمد زاهر

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة، نالت الصورة إعجاب متابعيها.