هل ستعمل ليلي روز ديب مع والدها جوني ديب مرة أخرى؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أبريل 2021 01:36 صباحاً - أمضى نجم هوليوود الممثل الأمريكي جوني ديب وقتاً أطول في قراءة أوراق المحكمة جراء قضيته ضد زوجته السابقة آمبر هيرد أكثر من الوقت الذي أمضاه في قراءة النصوص السينمائية منذ طلاقه من زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد وانشغاله بالمعارك القانونية معها في الولايات المتحدة وبريطانيا ،وبينما العالم يتابع دراما طلاقه وخلافه القانوني مع آمبر هيرد،تركز إبنته عارضة الأزياء والممثلة ليلي روز ديب من شريكته السابقة فانيسا شانتال بارادايس على حياتها المهنية ،حيث كشفت ليلي روز ديب البالغة من العمر"21 عاماً" عن فيلمها "Voyagers" بطولة: كولين فاريل الذي سيعرض يوم الجمعة المقبل 9 إبريل –نيسان بقالب تشويقي مزيج من الإثارة والخيال العلمي ،وكشفت عن إذا ما كانت تخطط للعمل مرة أخرى مع والدها جوني ديب لبرنامج "Entertainment Tonight"

ظهور ليلي السينمائي الأول مع والدها

ليلي روز --الصورة من أنستغرام

وبحسب موقع "هولا"،ظهور ليلي روز ديب السينمائي الأول كان مع والدها جوني ديب بفيلمهما المشترك "يوجا هوسرز" عام 2016،وهو فيلم رعب كوميدي مميز،وبعده ظلت تحاول ليلي روز ديب شق طريقها بمفردها لصنع إسم رفيع لنفسها في هوليوود.

هل تخطط للعمل مرة أخرى مع والدها بفيلم جديد؟

ليلي روز -الصورة من أنستغرام

وحين سئلت عن إذا ما كانت قد تحدثت مؤخراً مع والدها للعمل معاً مرة أخرى،أجابت: " لم نقل أبداً شيء عن هذا،الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي ،وأولاً قبل كل شيء،هو ملاءمة الشخصية التي ألعبها لي ،ثم القصة التي تدور الأحداث حولها،ثم يبدأ الحديث حول فريق الممثلين".

عندما يبدأ الحديث عن اختيار ممثلين،عندئذ نعم،أحب العمل مع ممثلين رائعين."لمحت بذلك إلى والدها".

لا تمثل من أجل الشهرة

جوني ديب سعيد بأن ابنته ليلي روز شغوفة بالفن مثله-الصورة من أنستغرام

ليلي روز ديب لديها شغف وحب التمثيل مثل والدها جوني ديب،وقالت إنها في الواقع لاتعمل وتمثل من أجل الشهرة.

وأوضحت قائلة: "أحب أن أقول عن كلينا ،إننا حقاً نحب عملنا،كلانا متحمسان لذلك ،ونشعر بالإمتنان والتميز حقاً لأننا قادران على الإستيقاظ والقيام بالأشياء التي نحب القيام بها.

وأنا بالذات مهتمة للغاية برواية القصص الجميلة بأعمالي وأداء الشخصيات المعقدة الصعبة.