شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تثير الجدل على مواقع التواصل.. وتكهنات حول طلاقها (صورة) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الفنانة شيماء سيف الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بعدما نشرت رسالة غامضة من خلال ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، كتبت فيها: "كل شىء نصيب.. الحمد لله على كل حال".

وأثارت شيماء سيف فضول جمهورها، حيث تساءل الكثيرون إذا كانت قد انفصلت عن زوجها المنتج محمد كارتر هي الأخرى بعد الفنان محمود حجازي وأسما شريف منير.

يذكر أن الفنانة شيماء سيف شاركت في مسلسل "في بيتنا روبوت"، المكون من 18 حلقة، وظهرت بشخصية روبوت يُدعى زومبا، وحققت به نجاحًا كبيرًا.

مسلسل "في بيتنا روبوت" من بطولة هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.