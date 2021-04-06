وفاة الفنان المصري سيد عثمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري منير مكرم، الثلاثاء، وفاة صديقه الفنان سيد عثمان بعد صراع مع المرض.

ونشر مكرم صورة للراحل سيد عثمان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب: "الدوام لله.. الفنان سيد عثمان".

سيد عثمان بدأ مشواره الفني في منتصف التسعينيات، ونظراً لأن شعره أبيض فقد فرض عليه أداء أدوار معينة وبرع في أداء دور رجل الأعمال ورجل القانون والطبيب والمسؤول الكبير ودور الوالد.





وشارك سيد عثمان في العديد من المسلسلات منها "شباب رايق جداً" ١٩٩٨، "يا رجال العالم اتحدوا"٢٠٠٠، "العصيان" ٢٠٠٢، "محمود المصري" ٢٠٠٤، "أسمهان"، ٢٠٠٨.

كما شارك في أفلام "الناجون من النار"١٩٩٤، "الجراج" ١٩٩٥، "النمس" ٢٠٠٠، "قلب جريء" ٢٠٠٢ و"دم الغزال" ٢٠٠٥.



