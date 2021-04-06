فيديو.. الاعتداء على فنان مصري شهير في الشارع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يُظهر لحظة الاعتداء على الفنان ياسر فرج بمنطقة البساتين في العاصمة القاهرة.

وظهر في الفيديو مجموعة من الشباب وهم يعتدون على فرج داخل سيارته ومحاولتهم تحطيمها.





وروى فرج تفاصيل الواقعة في تصريحات إعلامية، إذ قال إنه جرى الاعتداء عليه من بلطجية أثناء وجوده في سيارته على الطريق الدائري في محيط منطقة المعادي، مشيراً إلى أنهم هم مَن صدموا سيارته.



وكتب فرج عبر حسابه في فيسبوك: "أنا بقيت حاسس إن مفيش غيري بيمشي في الشارع بعربيته، موعود بالبلطجية والحوادث، الحمد لله إنها جت علي أد كده".

وقال الطرف الثاني في الواقعة، دينا الرفاعي، زوجة أحد الشباب الذين اتهمهم ياسر فرج بالاعتداء عليه: "إحنا كنا راجعين من الشغل، كنت أنا وجوزي عبدالرحمن نشأت وأخوه محمد، وده عنده 21 سنة وطالب جامعي، وأخوه الصغير عنده 12 سنة، كنا راجعين من مصنع تعبئة مواد غذائية بتاعنا في المنيب، وفجأة خبطت فينا عربية من ورا"، بحسب ما أوردته صحيفة "الوطن".

وأضافت أن الفنان ياسر فرج صدم سيارتهم من الخلف، وبعد نزول شقيق زوجها من السيارة حدثت مشادة بينهما: "أنا حامل في الشهر السادس، عشان كده كنا ماشيين بالعربية ببطء، ومن شدة الخبطة أنا دماغي اتخبطت في العربية خبطة جامدة جداً دوختني، ولما أخو جوزي نزل يتكلم معاه لقاه بيشتم وعايز يمسك فيه، يعني خبطنا وعايز يتخانق معانا".

وأمرت نيابة البساتين الجزئية بإخلاء سبيل 3 متهمين بكفالة مالية في واقعة الاعتداء على ياسر فرج.

وكان ياسر فرج حرر محضراً بقسم البساتين يتهم عدداً من الأشخاص بالاعتداء عليه وتحطيم سيارته، بعد حادث تصادم بينهما.