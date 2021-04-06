شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء عرض مسرحية "عيلة الفقري" لفاطمة الكاشف الخميس والجمعة المقبلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنهي مسرحية "عيلة الفقري" موسمها الأخير يومي الخميس والجمعة المقبلين علي المسرح العائم بالجيزة المعروف بمسرح "فاطمة رشدي" لاقتراب شهر رمضان الذي تتجه فيه كل الأنظار للدراما التليفزيونية.

العرض قد حقق نجاحًا واقبالًا جماهيريًا منذ افتتاحه فى منتصف نوفمبر 2020، ويدور العرض المسرحي فى قالب كوميدي اجتماعي حول عائلة سمعان الفقري المكونة من سمعان وزوجته سعيدة وابنته هند التى لم تتزوج بعد ، وأبنائه سامي الصحفي الذى سيسافر إلى اليونان فى مهمة صحفية، وكريم العاطل عن العمل، و ذلك خلال يوم فى حياة تلك العائلة.

والمسرحية من بطولة محمد الصاوى، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبد الحليم، أشرف عبد الفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب، ومن تأليف أحمد الملواني، ديكور محمد هاشم، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، و المسرحية من إخراج محمد متولي.