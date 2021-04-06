شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى: سعيدة بمشاركتى ضمن أعضاء لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة رشا مهدى عن سعادتها بمشاركتها ضمن أعضاء لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته السابعة والذى افتتح أمس، على مسرح عبد الوهاب بالإسكندرية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وقدمت حفل الافتتاح الزميلة جيرمين المناديلى، وعُرض عقب الحفل فيلم "توك توك"، من تأليف محمد خضر وشريف عبد الهادي ومن بطولة إلهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، عمر راشد، ماري جرجس، ندى أكرم، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.





مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الثقافة، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.





وفى سياق آخر، شاركت الفنانة رشا مهدى، من خلال حكاية "ورقة ضغط" وهى الحكاية الخامسة من مسلسل "ورا كل باب"، فكرة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار محمد الشواف، وإخراج معتز حسام، وإنتاج سينرجى، ويشارك في البطولة بجانب رشا مهدى، فتحى عبد الوهاب، إيهاب فهمى، رامى وحيد، ساندى على، إبراهيم ظريف وغيرهم.