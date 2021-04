شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان فريمان يستعيد ذكريات زيارته إلى الآثار المصرية.. بعد موكب المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر النجم العالمي مورجان فريمان عن عشقه للحضارة المصرية القديمة وارتباطها بالحياة الآخرة، مشيرا إلى أنه حينما أراد معرفة كيف تصبح الحياة الآخرة جزءا من الدين ذهب إلى مصر للاطلاع على أسرار القدماء المصريين.



مورجان فريمان على فيس بوك

ونشر النجم مورجان فريمان صورا من زيارة قديمة له لأحد الأماكن الأثرية فى مصر على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلق قائلا: "هل تعلم أن قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن الروح مكونة من أجزاء كثيرة؟ في رحلتي العالمية story of god ، أردت أن أعرف كيف أصبحت الحياة الآخرة جزءًا من الدين. لذلك ذهبت إلى مصر مع عالمة المصريات سليمة إكرام إلى المكان الذي لا تزال فيه أولى الآثار العظيمة للآخرة".



جانب من الزيارة



مورجان فى المعابد



مورجان يزور آثار مصر



يستعيد الذكريات

الفيلم التليفزيونى "The Story of God" قام من خلاله النجم العالمى مورجان فريمان فى البحث عن الأديان والطقوس الدينية فى العالم، ويخوض فى سر الخلق والذات الإلهية والبحث وراء المعجزات الدينية.

"The Story of God" عرض فى 171 دولة حول العالم، وتم ترجمته بـ45 لغة مختلفة.. وقام مورجان فريمان بتصوير بعض مشاهد العمل فى مصر فى مناطق أثرية وسياحية مختلفة منها الأهرامات والحسين وشارع المعز لدين الله الفاطمى والمتحف المصرى وخان الخليلى، وكذلك بعض المناطق فى الأقصر.

وقبل ذلك، عرضت شاشة ناشيونال جيوجرافيك الجزء الثالث من فيلم "The Story of God" تحت عنوان "Who Is God' حيث كان يبحث مورجان فريمان عن الذات الإلهية فى الديانات المختلفة، سواء الإسلام أو المسيحية واليهودية وغيرها من الديانات فى العالم كله.