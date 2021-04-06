شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنى تطالب بالدعاء لوالديها بعد إصابتهما بكورونا: أغلى ناس فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة الشابة هنادى مهنى صورا تجمعها بوالديها الموسيقار هانى مهنا ووالدتها على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، واستعادت ذكرياتها معهما بصور من حفل زفافها وخلال تواجدهم في رحلات بفرنسا، وتمنت تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا.



هنادي مهنا على إنستجرام

وطالبت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بالدعاء لوالديها بالتعافى من كورونا قائلة: "اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين. دعواتكم لأبي وأمي أغلى بنى آدمين في حياتي وربنا يشفي كل مريض ومايقلقكم على حد أبدا ونعدى الأيام دي على خير يا رب".



هانى مهنى وزوجته



هنادى مهنى ووالدها

ومنذ قليل، وجه الفنان أحمد خالد صالح، رسالة إلى جمهوره ومحبيه على وسائل التواصل الاجتماعي يطالبهم فيها بالدعاء لوالدته بعد أن أصيبت بفيروس كورونا، ونشر أحمد صالح على حسابه بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بوالدته، ودعا قائلا: "اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية وارفع عنها واحرسها بعينك التى لا تنام، اللهم اشف أمي شفاء لا يغادر سقما".



فى فرنسا



هنادي ووالدها

وأضاف الفنان أحمد خالد صلاح، في دعائه لوالدته: "اللهم خذ بيدها واشفها واشف مرضانا أجمعين عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعواتكم ربنا يطمنا على كل غالى لينا ويعدي الفترة دي على خير يا رب".

وفى وقت سابق، أعلن الفنان أحمد خالد صالح، إصابة والدته بفيروس كورونا، طالبًا من متابعيه الدعاء له ولأسرته بالشفاء العاجل من فيروس كورونا، حيث كتب عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلاً: دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم".