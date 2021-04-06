هنادي مهنا تطلب الدعاء لوالدها: ربنا ما يقلقكم على حد أبدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طالبت الفنانة هنادي مهنا، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، الدعاء لوالدها ووالدتها بعد إصابتهما بفيروس كورونا مؤخرًا.

ونشرت "هنادي"، صور تجمعها بوالدها ووالدتها وعلقت: "دعواتكم لأبي وأمي أغلى بني آدمين في حياتي وربنا يشفي كل مريض وما يقلقكم على حد أبدًا ونعدي الأيام دي على خير يا رب".

وأصيب الموسيقار الكبير هاني مهنا، بفيروس كورونا المستجد، وكشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن إصابة الموسيقار الكبير بكورونا، ونقله إثر ذلك لأحد المستشفيات.

هاني مهنا ولد في 15 أغسطس 1947، بمدينة أكياد التابعة محافظة الشرقية، وهو ملحن وموزع موسيقي وعازف مصري لآلة الأورج، حصل على دبلوم الموسيقى من معهد مونتي فردي التابع لمعهد ليوناردو دافينشي، ثم سافر إلى إيطاليا بعد ذلك ليدرس النظريات الموسيقية والهارموني والبيانو بمعهد ألفريد أوهانيس.

في عام 1971 ألف أول موسيقى تصويرية له لمسلسل إذاعي عن حياة روزاليوسف، واستمر بعدها في تأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية.

وتدرج خلال حياته الفنية من عازف أكورديون إلى عازف أورج، ثم أنشأ فرقته الخاصة عام 1976، وفي العام التالي أنشأ شركته الخاصة للإنتاج الفني، التي اكتشف من خلالها العديد من المطربين منهم سميرة سعيد وذكرى.

حصل مهنا خلال حياته الفنية على العديد من الجوائز، أهمها جائزة أحسن موسيقى تصويرية من الجمعية المصرية لكتاب السينما عام 1976، كما كرمه العديد من رؤساء الدول على جهوده في مجال الموسيقى.