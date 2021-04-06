كل شيء نصيب.. شيماء سيف تثير الجدل حول انفصالها عن زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كتبت الفنانة شيماء سيف عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستجرام"، منشورًا جاء فيه: "كل شيء نصيب، الحمد لله على كل حال".

ولم تكشف شيماء سيف عن سبب كتابتها هذا البوست، وهو الأمر الذي دفع العديد من متابعيها لإطلاق تكهنات حول انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر.

وما عزز تلك التكهنات هو حذف شيماء سيف لصورها وزوجها من حسابها بـ"إنستجرام".

شيماء سيف ومحمد كارتر تزوجا في 19 أكتوبر 2018، في حفل ضخم حضره العديد من نجوم الفن.

من ناحية أخرى، تنتظر عرض فيلم "العنكبوت" الذي تشارك ضمن أبطاله مع أحمد السقا، ظافر العابدين، منى زكي، يسرا اللوزي وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد جلال.