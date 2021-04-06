المهن الموسيقية تلزم الشرنوبي بتنفيذ حكم المحكمة والالتزام بعقده مع سارة الطباخ

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا بشأن تطورات الأزمة بين الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ.

وجاء في بيان النقابة: "قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية في اجتماعه الأخير الموافقة على إلزام الفنان محمد الشرنوبي بتنفيذ حكم المحكمة رقم ٢٢١٠ لسنة ٢٠٢٠ مدني كلي جنوب الجيزة المرفوعة منه وإلزامه بتنفيذ العقد المبرم بينه وبين شركة إيرث برودكشن".

وحكمت المحكمة برفض دعوى الشرنوبي التي طالب فيها بانقضاء العقد المؤرخ بينه وبين سارة الطباخ وألزمته المحكمة بالمصروفات وأكدت في حيثيات الحكم أن العقد مازال ساريا وأن المدعي أقام هذه الدعوى على غير سند صحيح من القانون.