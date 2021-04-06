مقدرش أسامح في خراب البيوت.. ماذا حدث بين أنغام وأصالة عقب اعتذار الأخيرة؟ (فلاش باك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

اعتذرت الفنانة السورية أصالة نصري للفنانة أنغام، منذ قليل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، على خلفية الخلاف الذي وقع بينهما بعد زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، زوج ابنة شقيقة المخرج طارق العريان -زوج أصالة السابق-.

ونستعرض في السطور التالية أبرز ما حدث بين الثنائي الغنائي الشهير:

بداية الأزمة

في مطلع العام الماضي، أعلنت أنغام زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم والذي كان متزوجًا من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة.

أصالة لم تتقبل الأمر

أعربت أصالة عن استيائها من زيجة أنغام وإبراهيم كونها أحد أقارب زوجته الأولى، وقالت أصالة في تصريح خلال استضافتها في برنامج "عايشة شو": "هناك أشخاص شاطرين في خراب البيوت، وعلى أنغام أن تعلم أن الحب والعشق لا يمكن أن يأتي على حساب خراب بيوت بها أطفال، صداقتي بها انتهت، ولن تعود كما كانت، لأني لا أحب مثل تلك التصرفات من أي شخص إطلاقًا، لأن عندي أشخاص من دمي عانوا منه".

وتابعت: "حذفت أنغام وعملت لها بلوك من كل صفحاتي الشخصية على مواقع التواصل، لقد انتهت علاقتي بها تمامًا".

رد أنغام

خلال لقائها ببرنامج "توأم روحي"، ردت أنغام على ما قالته أصالة، وأنها لا تعرف سبب الهجوم، وأنها لا تجمع بينها وبين أصالة علاقة صداقة كما تدعى"، قائلة: "لم يكن هناك بيننا صداقة.. كنا مجرد زملاء.. يمكن هي في أوقات كتير كانت بتقولي أمور خاصة بها.. ولكن أنا عمري ما كنت بحكي لها خصوصياتي".

وتابعت أنغام: "لم نكن أصدقاء، كنا زميلات وكانت تخبرني بأشياء خاصة بها، لكن أنا لم أكن أخبرها بخصوصياتي لأن لدي الأقرب منها لأشاركه خصوصياتي، وأصالة لديها صيغة مبالغة في الحديث عني حتى تعطى الانطباع بأننا مثل الأخوات الذين لا يتركون بعضًا، وهذا غير صحيح" مشددة على أن حبل الود قد انقطع معها.

عام من الخلاف

بعد تصريحات الثنائي انقطعت علاقتهما لفترة ليست بقليلة، حتى انفصلت أصالة عن طارق العريان، وانفصلت أنغام عن أحمد إبراهيم، لتبدأ أصالة صفحة جديدة في محاولة منها لإعادة المياه بينها وبين أنغام إلى مجاريها، فنشرت منذ قليل صورة لأنغام وأبنائها وعلقت: "بدون مقدمات بدي قدم اعتذار للغالية الصديقة دائمًا أنغام عما صدر مني وأنا أخطأت التقدير، وكذلك بعتذر جدا من ولادي عمر وعبدالرحمن على اللي صار، لو شو ما كان رد نغومة أنا بقبل وبقدر، وكان المفروض نكون بكل الظروف شو ما كانت سند لبعض، ( كتير ارتحت تجرأت وعملت شي بدي أعمله من مد)".

وحتى لحظة كتابة هذه السطور لم ترد أنغام على اعتذار أصالة، فهل ستقبله أم سترفضه؟