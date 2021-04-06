مريض كورونا في طرطوس السورية يرمي بنفسه من الطابق الرابع.. والسبب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ 10 ثواني

لقي مواطن سوري مصرعه بعدما ألقى بنفسه من من الطابق الرابع في مشفى الباسل في مدينة طرطوس الساحلية السورية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن المتوفى (حليم . ع) كان مصابا بفيروس كورونا، وإن التحقيقات حول أسباب الوفاة أظهرت أنه “قام برمي نفسه بسبب دخوله بحالة من الخوف والكآبة الناجمة عن نقص الأكسجة والآلام الشديدة التي يسببها فيروس كورونا”.

واضافت أنها نظمت المحضر اللازم في الحادثة وسلمت الجثة إلى ذويها لدفنها أصولا.