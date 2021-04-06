هجوم واسع على محمد رمضان بسبب مشهد قتل الحصان … وهذا ما كشفته الكواليس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - أبريل - 2021 9:28 مساءً

خلف البرومو الخاص بمسلسل “موسى”، المقرر عرضه في شهر رمضان، هجوما واسعا من قبل جمعيات الرفق بالحيوان بعدما تضمن مشهد قتل أحد الأحصنة.

وظهر الفنان رياض الخولي خلال أحداث البرومو، يقتل الحصان الذي ظهر به بطل المسلسل محمد رمضان قائلا “فرسة خاينة تستاهل الموت”.

واعتبر متابعون أن مشهد قتل الحصان “صعب وغير آدمي”، وهو ما سيدفعهم إلى الإحجام عن مشاهدة المسلسل وفق قولهم، فيما تعالت أصوات أخرى مطالبة بحذف المشهد من المسلسل.

إلا أن خبير الخيول الدكتور حاتم ستين، مقدم برنامج “60 شو” كشف ما حدث مع الحصان الذي أثار مشهد قتله في برومو مسلسل “موسى” كل هذا الاستياء.

وأوضح ستين أن الحصان المستخدم ويدعى مروان تم تخديره في هذا المشهد، مضيفا أن حالته الصحية جيدة الآن.

وقال حاتم ستين في منشور بعنوان توضيح بخصوص مشهد قتل الحصان و سقوطه بشكل صادم: “تم الاتصال بي من قبل السايس الذي كان مع الحصان أبلغني أنهم استخدموا الحصان الخاص به واسمه (مروان) في هذا المشهد”.

وكشف أن استخدام الحصان في المشهد كان تحت إشراف طبيب بيطري لتخديره، مضيفا “بعد قليل سأقوم برفع صورة للحصان مروان الآن حتى يطمئن قلوب الجميع”.

في سياق متصل نشرت حملة “رفق”، وهي إحدى مبادرات الرفق بالحيوان صورا وصلتها للحصان “مروان”، يظهر فيها بصحة جيدة، وذلك بعدما شنت هجوما حادا على صناع المسلسل أمس الاثنين، وطالبتهم بتوضيح لما حدث للحصان.

ومسلسل “موسى” من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، سيد رجب، عبير صبري، رياض الخولي، هبة مجدي، ونخبة من نجوم الفن، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.