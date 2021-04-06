فن ومشاهير

نتفليكس تكشف تفاصيل أول مسلسل للأمير هاري وزوجته ميغان

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

الأمير هاري وزوجته

يخوض الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تجربة جديدة مع شبكة نتفليكس للبث التدفقي من أجل صناعة أفلام وسلاسل وثائقية وأفلام.

كشفت شبكة نتفليكس، الثلاثاء، تفاصيل أول مسلسل لها بمشاركة الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل.

وستقوم شركة البث الإلكتروني العملاقة بإطلاق مسلسل يسمى “هارت أوف إنفيكتوس”، وسيتابع المسلسل مجموعة من الجنود السابقين الذين شاركوا في مسابقة “إنفيكتوس جيمز ذا هيج” لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتم إنتاج المسلسل بالاشتراك مع “أرتشويل بروداكشنز”، وهي شركة إنتاج أسسها دوق ودوقة ساسكس بعد تخليهما عن منصبيهما رسميا كشخصيات بارزة بالعائلة الملكية البريطانية العام الماضي.

وكان من المقرر عقد ألعاب “إنفيكنوس جيمز ذا هيج”، التي تقام في هولندا، في عام 2020، ولكن تم تأجيلها إلى عام 2022 بسبب جائحة فيروس .

والمسلسل من إخراج أورلاندو فون إينسيديل وإنتاج جوانا ناتاسيجارا، التي فازت بجائزة أوسكار عن فيلمها الوثائقي “ذا وايت هيلميتس”.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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