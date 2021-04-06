أمل عرفة تصدم جمهورها بعلاقتها مع نجمة سورية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - أبريل - 2021 8:39 مساءً

صدمت الفنانة السورية “أمل عرفة” متابعيها بعد أن صرحت بطبيعة العلاقة، التي تجمعها مع زميلتها السورية، “شكران مرتجى”، لا سيما وانها أكدت في تصريحات لها أن “مرتجى” ليست صديقة مقربة منها وأن العلاقة بينهما علاقة عادية.

يذكر أن الفنانتين قد شاركتا سابقاً في عدة اعمال سورية، أهمها مسلسل “دنيا” بجزئيه، والذي ترك انطباعاً لدى الجمهور بعمق الصداقة بينهما وتجاوزها لمعرفة العمل، لا سيما وأن الفترة الزمنية بين الجزئين كانت أكثر من 10 سنوات.

وخلافاً لما توقعه الجمهور، أشارت “عرفة” في تصريحاتها، إلى أنها و”مرتجى” تلتقيان بشكلٍ مستمر، إلا أن علاقتهما الشخصية ليست عميقة، وأنهما لا تعرفان أشياء عن حياتهما الشخصية، مضيفةً: “شكران زميلة وصاحبة واجب في الفرح والحزن، حصل خلاف بيننا منذ عامين تقريباً وانتهى”.

كما رفضت “عرفة” الحديث عن طبيعة الخلاف الذي وقع بينهما بعد بث الجزء الثاني من مسلسل “دنيا” وأسبابه، ما دفع عدد من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى اعتبار أن الخلاف بين الفنانتين لم ينته كما قالت “عرفة” وأن تصريحاتها حول طبيعة علاقتها مع “مرتجى” مرتبطة بذلك الخلاف.

في ذات السياق، عبرت “عرفة” عن عدم إيمانها بعلاقات الصداقة داخل الوسط الفني، إلى جانب تشكيكها بحقيقة تلك الصداقات إن وجدت، وإمكانية أن تكون بعيدة عن تبادل المصالح والأهداف بين الفنانيين.