فن ومشاهير

الحكومة الإيطالية تعيد فتح الملعب الأولمبي في روما أمام الجماهير

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - أبريل - 2021 8:38 مساءً

كرة القدم

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإيطاليـــة قررت إعــادة فــتح الملعب الأولمبي في رومــا أمــام الجــمهور، استعدادا لبطولة أوروبا المقبلة والمؤجلة من العام الماضي.

وجاء على لسان غابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد: “أبلغنا وزير الصحة روبرتو سبيرانزا أن المستشارين العلميين الحكوميين سيحددون أفضل الحلول للسماح بحضور الجمهور في الاستاد الأولمبي في روما في يونيو بمناسبة بطولة أوروبا”، حسبما نقلت “رويترز”.

ومن المقرر أن تلعب تركيا وإيطاليا المباراة الافتتاحية ليورو 2020 في روما يوم 11 يونيو/ حزيران المقبل.
أرجئت البطولة، العام الماضي، بسبب الجائحة، وطلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من 12 دولة مضيفة تقديم خططا للسماح للجماهير بدخول الملاعب بحلول أوائل أبريل/ نيسان.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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