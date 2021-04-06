شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد يطرح كليب "حبوب جراءة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح منذ قليل نجم الكوميديا محمد سعد كليب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "حبوب جراءة" على قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتعد هذه التجربة الأولى لمحمد سعد فى الغناء بعيدا عن السينما والدراما.

وكان النجم محمد سعد كشف عن أغنيته الجديدة بعنوان "حبوب جراءة"، منذ أيام قليلة والتي يعود بها لجمهوره بعد فترة طويلة من الغياب عن إصدار أغأني بصوته، وشوق "سعد" جمهوره للأغنية بطرح مقطع صغير منها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر فى المقطع المصور وهو يؤدي الأغنية، مصحوبا بتعليق: "استنوا أغنيتى الجديدة حبوب جراءة".

وأشار الفنان محمد سعد إلى أن هذه الأغنية جاءت بالصدفة، حيث كانت تخص عملا دراميا إلا أنه جاءه أحد الأصدقاء واقترح طرحها بهذا الشكل وهو ما نفذه بالفعل، وكانت بداية مبشرة قد تشجع على اختيار أغان أخرى مناسبة لطرحها.

وكان النجم محمد سعد قد دشن حسابا جديدا عبر منصة "تيك توك"، ليكون أكثر تواصلا مع جمهوره الذى يستخدم هذه المنصة، حيث نشر الفيديو الأول على حسابه، وظهر من خلاله مع كلابه وهو يعلن تدشين الحساب، قائلا: "أنا بقيت على تيك توك صبح صبح على أحلى الناس".