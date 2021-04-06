شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يشوق جمهوره بصورة مع هنا الزاهد من مسلسل "النمر".. ويعلق "اللقاء المنتظر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد إمام جمهوره ومتابعيه صورة جديدة تجمعه بالفنانة هنا الزاهد من مسلسل "النمر" عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ومن المقرر عرض المسلسل خلال موسم دراما رمضان المقبل 2021، وعلق على الصورة قائلا "اللقاء المنتظر، أنا وهنا الزاهد مع بعض لأول مرة، إن شاء الله قصتنا تعجبكم جدا".

وقد كشف النجم محمد إمام أمس، عن مفاجأة لجمهوره ومتابعيه، بطرح جزء من أغنية تتر مسلسله الجديد "النمر"، حيث نشر عبر حسابه على "إنستجرام"، فيديو مجمع من تصوير المسلسل، صحبها بتعليق: "مفاجأة بسيطة.. جزء من أغنية تتر مسلسل النمر، أجمد مافيكم.. رمضان 2021 إن شاء الله.. جدع اللى هيطلع حى".

ويعرض مسلسل "النمر" حصريا على قناة الحياة فى شهر رمضان المقبل، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فيه عدد من النجوم مثل: هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شيرين عادل.

وتدور أحداث مسلسل "النمر" حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر فى سوق الصاغة طوال الوقت ولا ينافسه أحد، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض.



محمد إمام وهنا الزاهد