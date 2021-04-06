بعد أحدث ظهور لها.. شكران مرتجى: “لم أجرِ عمليات تجميل جديدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كثرت في الفترة الأخيرة إطلاق شائعات حول النجمات في مجال خضوعهن لعمليات تجميل عديدة أدت إلى تغيير كبير في ملامحهن حتى أصبحن يشبهن بعضهن، وأصبح المشاهد أو المتابع لحسابات المشاهير على السوشيال ميديا لا يفرق بين هذه وتلك، لنسبة الشبه الكبيرة بين النجمات بسبب خضوعهن لنفس عمليات التجميل من بوتكس وفيلر وغيرها.

وهذا ما وضحته النجمة السورية شكران مرتجى التي كشفت من خلال فيديو نشرته عبر خاصية الستوري أنها تتعرض دائماً إلى اتهامات بإجراء عمليات تجميل جديدة، مما اضطرها للخروج والحديث عن الموضوع من زاوية أخرى وهي المكياج الذي يلعب دوراً أساسياً في تغيير الملامح على حد قولها، إضافة إلى زاوية الكاميرا المأخوذة، وأمور أخرى.

وقامت شكران مرتجى بنشر فيديو جديد لها عبر انستغرام، أطلت من خلاله بأناقتها الكاملة وهي تضع اللمسات النهائية لمكياجها وتستمتع بسماع أغنية “حالة خاصة جداً” للنجمة أنغام، وعلقت قائلة: “حالة خاصة جداً جداً.. أنغام معي بكل حالاتي”.

وأضافت: “الرد عالفيديو والتعليقات بالستوري.. مو كل صورة يعني عملية تجميل”.

أما الرد فكان عبارة عن ظهور شكران مرتجى وهي تستعد لوضع المكياج بشكله النهائي، موضحة من خلال حديثها أنها تتعرض دائماً للاتهام بإجرائها عمليات تجميل، لكن في الحقيقة أن المكياج وطريقة وضعه والكاميرا جميعها أمور تلعب دوراً مهماً في تغيير الملامح، فالفنان لا يستطيع أن يقوم بإجراء عملية تجميل كل يوم، بل يلجأ إلى تغيير ملامحه بطرق مختلفة.

وقالت أيضاً: “بعرف إنكم راح تعلقوا على الفيديو يلي راح نزله على انستغرام، إنه يا لطيف شو عاملة عمليات تجميل، فحبيت إني صورلكم قبل المكياج كيف أنا، بشان تعرفوا إنه طريقة المكياج كتير بتغير بشكل الفنانة”.

وأضافت: “أكيد مو كل أسبوع بتعمل عملية تجميل في شي إسمه كونتور، في شي إسمه زاوية كاميرا، في شي إسمه رسمة عين.. هاي هي كل القصة، تمام؟”.

وأنهت كلامها: “بقى أنا بشبه حالي أنا شكران مرتجى متل ما أنا بس هي عملية مكياج وشكراً”.

وعلى صعيد آخر تشارك شكران مرتجى في السباق الرمضاني المقبل من خلال تجسيد شخصية “سعاد” في مسلسل “حارة القبة” الذي يشارك في بطولته نجوم من الدراما السورية أبرزهم: عباس النوري، سلافة معمار، نادين تحسين بيك وغيرهم، ومن تأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا هشام شربتجي.

كما تشارك النجمة السورية في عمل درامي ضخم يحمل اسم “الكندوش” من خلال تجسيد شخصية “نبيهة” بمشاركة نجوم من الدراما السورية أبرزهم: صباح الجزائري، سامية الجزائري، وفاء موصللي، أيمن رضا، كندا حنا، سلاف فواخرجي، وهو من تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير الحسين.