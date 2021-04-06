عودة صابر الرباعي للدراما التونسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أعلن الفنان التونسي صابر الرباعي عن أنه سيقدم تتر المسلسل التونسي “أولاد الغول”، المقرر عرضه ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2021.

وتأتي عودة الرباعي إلى الدراما التونسية بعد غياب طويل منذ أن غنى شارة مسلسل “صيد الريم” عام 2008.

وقال الرباعي في تصريحات إذاعية إن إدارة إنتاج المسلسل اتفقت على أن يتوج العمل بصوت جميل يحمل تاريخاً ومكانة في الساحة الفنية.

“أولاد الغول” من بطول فتحي الهداوي ووحيدة الدريدي وشاكرة رماح وفارس الأندلسي وحلمي الدريدي، من إخراج مراد بالشيخ وكتابة رفيقة بوجدي.

على جانب آخر، كشف الرباعي أنه كان من المفترض أن يؤدي تتر المسلسل المصري “موسى”، الذي يؤدي بطولته الفنان محمد رمضان، إلا أن بعض الأمو الانتاجية حالت دون ذلك.

وكان الفنان التونسي قد أطلق في يناير الماضي ​ فيديو كليب أغنيته الجديدة “المعطف” عبر قناته في يوتيوب، من إخراج وليد ناصيف. الأغنية من كلمات كريم العراقي وألحان الموسيقار طلال وتوزيع وتسجيل ميشال فاضل وإشراف خالد أبو منذر.