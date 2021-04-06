خلاف بين جمهور كيندال جينر وسيلينا غوميز.. والسبب فستان!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: شهد موفع تويتر خلافاً حاداً بين جمهور النجمة الأميركية سيلينا غوميز وعارضة الأزياء كيندال جينر.

وتلقت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر ردود فعل عنيفة من رواد تويتر كما تصدر اسمها موقع التغريدات، بعد حذفها تغريدة تكهن البعض أنها تتعلق بالنجمة سيلينا غوميز.

بدأت القصة عندما نشرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 25 عاماً صورةً على انستغرام في عيد الفصح، ظهرت فيها مرتديةً فستاناً زهرياً مذهلاً، وهو نفس الفستان الذي ارتدته غوميز في الفيديو الموسيقي الخاص بأغنيتها De Una Vez.

وأثيرت حالة من الجدل بعد أن انتقد أحد المعجبين نجمة ديزني السابقة غوميز وكتب عبر تويتر: “كيندال جينر ترتدي هذا الفستان بشكل أفضل من أي شخص آخر”، لترد كيندال عليه بالقول: “اضطررت إلى أخذه إلى المنزل من الاستديو”، تاركة معجبي غوميز في حيرة من أمرهم.

وبعد أن ضج تويتر بالتعليقات التي تشير إلى وجود خلاف بين كيندال وغوميز سارعت كيندال إلى مسح التغريدة نهائياً.

وأشار كثيرون إلى أن علاقة غوميز وكيندال تمر بفتور وخاصة أن كيندال تجمعها صداقة مع هايلي بالدوين المتزوجة من جاستن بيبر الحبيب السابق لسيلينا غوميز.

ورغم كل الضجة الحاصلة، التزمت غوميز الصمت ولم تتطرق للتعليق على ما يحدث.