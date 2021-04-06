ديما بياعة تكشف سبب فشل المسلسلات العربية المشتركة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الفنانة السورية ديما بياعة عن سبب فشل وملل الجمهور من المسلسلات العربية المشتركة “بان آراب” مؤخراً، موضحة أن النصوص التي تكتب لهذه النوعية من المسلسلات كانت سيئة جداً، شارحة أنه لا يمكن كتابة قصة عن أسرة سورية عادية ثم تحويلها لتقدم قصة أشخاص من جنسيات مختلفة، فلن تصبح القصة جيدة أو مناسبة.

وأضافت بياعة، في مقابلة تلفزيونية، أن عدم جودة النصوص تسبب في تشويه صورة المسلسلات الـ”بان آراب” كلها، وعزوف الجمهور عنها، لافتة إلى أن عيشها في الإمارات جعلتها تحب وتقبل هذه المسلسلات لأن البيئة التي تجمع العديد من الجنسيات تسمح بخروج مثل هذه الأعمال.

وأوضحت أن سبب موافقتها على مسلسل “راكان 8 ساعات” المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل بعد غيابها منذ فترة عن المسلسلات العربية المشتركة، هو نصه الممتاز وموهبة مخرجه، إلى جانب إتقان الجميع في تفاصيل العمل من دون أي استسهال.

ولفتت بياعة إلى أن قصة المسلسل عميقة وتجعل الإنسان يفكر بشكل مختلف في مسألة الحب، مشيرة إلى أنها ستجسد دور فتاة سورية تقع في حب رجل سعودي متفتح وهو الفنان عبد المحسن النمر. وشددت على أن العمل يوضح حقيقة الرجل السعودي ومدى ثقافته على عكس فكرة البعض أن السعودي شرقي متعصب، لافتة إلى أن بعدها عن الدراما أحيانا لفترات طويلة يجعلها تعود بقوة.

يشار إلى أن مسلسل “راكان 8 ساعات” صور في أبوظبي ويضم كوكبة من نجوم العالم العربي منهم الممثلة اللبنانية جيسي عبدو والقديرة مريم الغامدي، وهو من إخراج التونسي محمد الخياري وإنتاج شركتي (أي سي ميديا) و(غولدن لاين).