تطورات أزمة أصالة وأنغام.. "رسالة بدون مقدمات وعتاب رقيق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري، جمهورها، بنشر رسالة اعتذار للمطربة المصرية أنغام، بعد خلاف حاد نشب قبل عامين.

وحمل منشور أصالة اعتذارا وجهته إلى أنغام على الخلافات التي دارت بينهما خلال الفترة السابقة، مؤكدةً استعدادها لقبول أي رد منها على هذا الاعتذار.

وقالت أصالة عبر حسابها الشخصي على تطبيق "أنستقرام": "بدون مُقدّمات بدّي قدّم إعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير .. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار .. لو شو ماكان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر ..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض .. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه )".

بدورها قبلت الفنانة أنغام اعتذار أصالة وكتبت عبر حسابها بتطبيق "أنستقرام": "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير إني أقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".

يشار إلى أن خلافا نشب بين أصالة وأنغام في أواخر شهر فبراير 2019، وذلك في أعقاب زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجاً من ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان ، زوج أصالة، حينها، حيث قامت وقتها بإلغاء متابعة أنغام من على حسابها بتطبيق "أنستقرام" لترد أنغام سريعاً بإلغاء متابعتها.

وكانت أصالة، أعلنت في يناير/كانون الثاني انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما "آدم وعلي"، وقدما عشرات الأعمال الفنية.