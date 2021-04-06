شارة مسلسل "350 جرام" بصوت ملحم زين وموسيقى أسامة الرحباني

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





بيروت: أطلقت شركة "غولدن لاين" عبر قناتها الرسمية على "اليوتيوب" أغنية "عايش وحدي" من غناء الفنان ملحم زين ومن ألحان وتوزيع الفنان أسامة الرحباني وكلمات الفنان غدي الرحباني، وهي شارة مسلسل "350 جرام" من بطولة الفنانين عابد فهد وسلّوم حدّاد وكارين رزق الله.



وأعرب زين عن سعادته بالتعاون الأول مع أسامة الرحباني عبر "عايش وحدي" قائلاً: "هذه الأغنية تشكّل إضافة كبيرة لمسيرتي الفنيّة، وبداية طريق مع الرحباني.

وقال الرحباني من جهته، إنّ اختيار زين لأداء أغنية "عايش وحدي"، جاء بسبب صوته الرائع وقدراته المتلائمة مع لون أسامة الرحباني، والتي تتناسب مع متطلبات الشارة، مضيفاً: "أعتبر ملحم زين من أهم الأصوات في العالم العربي، ومن دون منازع".

ويتوّلى الرحباني في تعاونه الثاني مع شركتي "غولدن لاين" GoldenLine و"آي سي ميديا سيرفسز" I See Media Services والمخرج محمد لطفي والكاتبة ناديا الأحمر بعد "هوس"، وضع الموسيقى التصويرية لـ"350 جرام"، في توأمة بين الموسيقى والدراما، بما يتلائم مع جوّ المسلسل وأحداثه وخطوطه، والحالات النفسية التي تعكسها الشخصيات، لا سيما أنّها تمر بانعطافات حادة ومشوّقة، ما يجعل الموسيقى التصويرية أحد أبطال المسلسل التشويقي.

و"350 جرام" المرتقب عرضه في شهر رمضان من عام 2021 الجاري على عدد من أبرز الشاشات العربية على رأسها "قناة أبو ظبي"، من تأليف وسيناريو وحوار ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي، وبطولة النجوم: عابد فهد وسلّوم حدّاد وكارين رزق الله. ويشاركهم مجموعة من الفنّانين المخضرمين والشباب، بينهم: خالد نجم وستيفاني عطاالله وغريس قبيلي ومصطفى سعد الدين وطارق الصبّاغ وولاء عزّام وقاسم منصور.

