الشارقة للفنون تنظم النسخة السادسة من "جدل صوتي"

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الشارقة: تنظم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها الموسيقي النسخة السادسة من «جدل صوتي»، وهي فعالية نصف سنوية تقدم حوارية بين الموسيقى والسينما، حيث تدعو المؤسسة الموسيقيين المقيمين في الإمارات والمنطقة لإعداد وأداء مقطوعات أصلية مباشرة أثناء عرض فيلم معين.

وتستضيف النسخة السادسة التي تقام يوم الجمعة 9 أبريل 2021، الساعة 8:30 مساءً في سينما سراب المدينة في ساحة المريجة، فيلم «سيمفونية مصنع أورسوس» (2018) إخراج ياشمينا فويتشيك، بمصاحبة أداء موسيقي حيّ لفرقة الجاز التجريبية «نون»، المكونة من عازف الدرامز راتيش تشادها، وعازف العود محمد حسني، وعازف غيتار البيز ستيف بيدفورد.

فاز الفيلم بجائزة أفضل وثائقي متوسط الطول في مهرجان هوت دوكس الكندي الدولي للأفلام الوثائقية (2019)، وهو فيلم تجريبي صامت يستكشف قصة مصنع أورسوس الذي كان أحد أكبر منتجي الآلات الزراعية في أوروبا، بمساحته التي تزيد عن 170 هكتاراً، وعدد عماله الذي بلغ أكثر من 20 ألف عامل، حيث اعتبر المصنع فخر الصناعة البولندية على امتداد القرن العشرين تقريباً، لكن انهيار النظام الشيوعي شكل بداية نهاية المصنع، وباتت مبانيه، الآن، مهجورة وخاوية، وحين أغلق المصنع أبوابه، أمست مصائر عشرات آلاف من الموظفين في مهب الريح.



تعاونت مخرجة الفيلم ياشمينا فويتشيك مع الموظفين السابقين في أورسوس لمدة تسعة أشهر بهدف تقديم لمحة عن الحقبة التي أمضوها في المصنع، حيث أنتج العمال السابقون سيمفونية الإيماءات والأصوات الميكانيكية التي تراكمت تدريجياً في جميع أرجاء الفيلم، لإعادة استحضار مجريات عملهم خلال يوم من تواجدهم في المصنع. يتذكر العمال بفخر حياتهم الماضية في مصنع أورسوس، عندما كانوا يشكّلون مجتمعاً واحداً، شغوفين بدعم الزراعة عبر عملهم.



وسيقدم أعضاء فرقة «نون» مقطوعات موسيقية حيّة تتفاعل مع الفيلم وموضوعه عبر نمطهم اللحني المتخصص بموسيقى الجاز فيوجن، حيث تستكشف الفرقة المواضيع التقليدية القديمة والجديدة والأطر اللحنية وفق إيقاعات حديثة ومتقدمة مرتبطة بمجموعة كبيرة من الأصوات الأثيرية، وتنتج موسيقاها من التدفق المستمر الناشئ عن التبادل بين الثقافات المتنوعة والخلفيات الموسيقية للعازفين أنفسهم.

