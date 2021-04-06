نانسي عجرم في "أغاني من حياتي" على MBC1

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دبي: تطلّ المغنية اللبنانية نانسي عجرم في برنامج "أغاني من حياتي" على MBC1، لتغني عدداً من أغنياتها الناجحة إلى جانب أغنياتٍ أخرى قديمة ومتنوعة، وتبوح بما تخبّئه تلك الأغاني من أسرار وأخبار وذكريات. وخلال فقراتها الغنائية على المسرح، تتحدث نانسي بدايةً عن أغنية "لمسة إيد" التي تشعر لدى سماعها بالبرد لأنها صوّرتها في الصقيع خلال فصل الشتاء عندما كانت حامل بابنتها ميلا، وكانت خائفةً على نفسها وعلى ابنتها أثناء التصوير.

تنتقل بعد ذلك إلى أغنية "بدك تبقى فيك"، قبل أن تغني "بيني وبينك يا هالليل" التي تهديها لروح الموسيقار الياس الرحباني. تتطرّق نانسي كذلك إلى قصص الطفولة وراء أغنية "قمر لكل الناس"، وسبب تسجيلها أغنية "قلبي بيسأل عيني". أخيراً وليس آخراً تغني نانسي "بعيد عنك الشر" شارحةً أسباب اختيارها لهذه الأغنية، قبل أن تختم مع أغنية "إيه أخبار نفسيتو".

• يُعرض برنامج "أغاني من حياتي" على MBC1 أسبوعياً كل أربعاء، في تمام الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية، و07:00 مساءً بتوقيت غرينتش.

